Concours The 100 : Gagner la saison 6 de The 100 en DVD !

Synopsis de cette saison 6 de The 100

Après 125 ans de cryo-sommeil, les héros de la série dramatique The 100 se réveillent dans un nouvel endroit où ils ont l’opportunité de refaire leur vie. Clarke (Eliza Taylor) et Bellamy (Bob Morley) ont conduit le groupe jusqu’au monde mystérieux de Sanctum dans l’espoir de repartir à zéro et de trouver enfin la paix. Toutefois, quand ils font la découverte d’une société aux apparences idylliques, ils se rendent compte que sur Sanctum, tout n’est pas aussi parfait qu’il y paraît.

Dans cette sixième saison de la série inspirée de l’œuvre littéraire de Kass Morgan, le réalisateur Jason Rothenberg entraîne les survivants sous les deux soleils d’une planète paradisiaque qui dissimule pourtant de lourds secrets et de nouveaux dangers. The 100 s’impose avec 13 nouveaux épisodes au rythme soutenu dans une avant-dernière saison sans concession, riche en surprises et en retournements narratifs.

