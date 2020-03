Coronavirus : The Witcher, Peaky Blinders, Line of Duty… Les tournages sont suspendus en Angleterre

L’industrie hollywoodienne est entrée en pause face au Coronavirus. Plus de 70 séries ont vu leur production être suspendue, repoussée ou tout simplement arrêtée. Le phénomène s’étend maintenant, et de manière prévisible, à l’Angleterre.

La première série à avoir ainsi suspendu sa production au Royaume-Uni est donc The Witcher, pour un minimum de deux semaines. La série est à l’heure actuelle filmée à Arborfield Studios, qui se trouve à environ 65 km à l’ouest de Londres. Selon Deadline, l’équipe a reçu un mail hier soir leur annonçant la décision de mettre en pause la production, mais que tout le monde continuerait d’être payé pendant ce hiatus.

Rapidement, cette nouvelle fut suivie par l’annonce via The Guardian que le tournage de Peaky Blinders a été repoussé, tandis que celui de Line of Duty (qui était en cours) a été mis en pause. Une décision prise par la production avec le soutien de la BBC.

L’intention au Royaume-Uni est d’analyser au cas par cas, épaulé par les informations fournies par les services de santé, pour prendre les décisions. Aucun détail n’a été communiqué sur la durée du hiatus pour les deux séries.

