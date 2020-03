Coronavirus : La production de plus de 70 séries suspendue, la saison des pilotes repoussée… Le point sur la situation

Cet article a été mis à jour, suivant les nouvelles annonces qui ont été faites au cours de la journée écoulée.

L’industrie hollywoodienne fait face à la pandémie du coronavirus. On apprenait ainsi récemment que le tournage de la saison 4 de Riverdale était suspendu par précaution, suite au fait qu’un membre de l’équipe avait été en contact avec une personne testée positive au Covid-19.

Maintenant, de nombreuses mesures sont prises dans ce sens, avec NBCUniversal ayant pris des mesures pour 35 de ses productions. Soit, le tournage est suspendu, soit tout est fait pour mener à bien la production dans les plus brefs délais. De son côté, CBS a opté pour une stratégie similaire pour un bon nombre de ses séries. Les autres chaines et studios font pour le moment au cas par cas.

Si les studios et networks tentent de mener à bien certains tournages (comme celui de l’ultime saison de The 100 par exemple), de plus en plus de productions sont arrêtées chaque jour qui passe. Deadline nous apprend également que de nombreuses séries ne devraient tout simplement pas reprendre le tournage pour cette saison (comme les séries de Dick Wolf) et qu’elles auront juste un ou deux épisodes de moins.

La saison des pilotes est naturellement également affectée, avec les studios ayant aussi pris de nombreuses décisions à ce sujet au cours des derniers jours. Sur les 55 pilotes commandés (ne comprenant pas les projets ayant reçu directement une commande de saison), un seul a été tourné dans son intégralité : la multi-caméra B Positive de Chuck Lorre et Marco Pennette. Deux pilotes sont encore en tournage, la comédie This Country pour FOX et The Lost Boys pour CW.

Le reste a donc été stoppé. Comment cela impacte-t-il la saison à venir ? Pour le moment, il faut attendre de découvrir combien de temps va durer ce hiatus. Si cela perdure, les networks vont devoir repenser leur stratégie. Il y a au moins suffisamment de séries ne passant pas par la case pilotes cette saison, avec une commande directe d’une saison pour permettre aux chaines de rebondir un minimum.

Bien entendu, si cela se poursuit plus longtemps et passe le cap des huit semaines, où les networks peuvent alors appliquer la clause de force majeure et abandonner tous projets sans pénalité, il est impossible de prévoir où cela nous conduira.

Ci-dessous, la liste des séries dont le tournage a été suspendu (ou repoussé) à ce jour. La situation continue d’évoluer, elle n’est donc pas définitive :

The Amazing Race (CBS)

American Ninja Warrior (NBC)

Angelyne (Peacock)

Atlanta (FX)

The Bachelorette (ABC)

Batwoman (The CW)

The Blacklist (NBC)

Card Sharks (ABC)

Bull (CBS)

Carnival Row (Amazon Prime)

Chicago Fire (NBC)

Chicago Med (NBC)

Chicago P.D (NBC)

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Dynasty (the CW)

The Ellen DeGeneres Show (syndicated)

Euphoria (HBO)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+; upcoming)

Fargo (FX)

FBI (CBS)

Fear the Walking Dead (AMC)

The Flash (The CW)

For All Mankind (Apple TV+)

Foundation (Apple TV+)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS)

General Hospital (ABC)

Genius: Aretha (NatGeo; upcoming)

God Friended Me (CBS)

The Good Fight (CBS All Access)

Grace and Frankie (Netflix)

Grey’s Anatomy (ABC)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

The Kelly Clarkson Show (syndication)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Law & Order: Special Victims Unit (NBC)

Lights Out With David Spade (Comedy Central)

Lisey’s Story (Apple TV+)

Little America (Apple TV+) – retardée

Lucifer (Netflix)

The Mel Robbins Show (syndicated)

The Morning Show (Apple TV+)

Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV+)

NCIS (CBS)

NCIS: Los Angeles (CBS)

NCIS: New Orleans (CBS)

New Amsterdam (NBC)

NeXt (Fox)

The Price Is Right (CBS)

Real Time With Bill Maher (HBO)

Riverdale (The CW)

Russian Doll (Netflix) – retardée

Rutherford Falls (Peacock) – retardée

Rutherford Falls (Peacock; upcoming)

See (Apple TV+)

Servant (Apple TV+)

Sex/Life (Netflix)

Snowfall (FX)

Snowpiercer (TNT)

Stranger Things (Netflix)

Supergirl (The CW)

Supernatural (The CW)

Survivor (CBS)

The Tamron Hall Show (syndication)

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC)

Varsity Blues (Quibi)

The Walking Dead (AMC)

Watch What Happens Live! With Andy Cohen (Bravo)

The Wendy Williams Show (syndication)

Wheel of Time (Amazon Prime Video)

Y: The Last Man (FX)

