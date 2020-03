La saison est terminée pour Supernatural et Legacies, The CW avance le retour de In the Dark et la fin de The Flash & Co.

La dernière saison de Supernatural a fait son retour pour seulement deux épisodes avant d’entrer de nouveau en pause. Elle ne reviendra pas tout de suite. On peut même dire que cette saison 15 est terminée pour le moment, comme le révèle The CW dès à présent.

En effet, à cause du Coronavirus, la production s’est achevée à 2 épisodes de la conclusion et les effets spéciaux ne peuvent pas être complétés pour les précédents. The CW ne voulant de toute façon pas simplement proposer 2 épisodes séparément, il a été décidé que la saison s’arrêterait là et que Supernatural reviendra plus tard avec ses 7 derniers épisodes. Peut-être cet été ou l’automne prochain. Aucune décision n’a été prise.

C’est également la fin pour la saison 2 de Legacies. L’épisode diffusé ce 26 mars sur la chaine américaine était le dernier filmé avant l’arrêt de la production. Il n’y en a juste plus en stock. Pour la remplacer, The CW annonce le lancement en avance de la saison 2 de In The Dark dès le 16 avril derrière un inédit de Katy Keene.

La chaine prévoit quelques semaines de rediffusions et reprendra la diffusion des épisodes restants des autres séries courant avril. La saison raccourcie de The Flash s’achèvera ainsi le 12 mai. La série devait aider à lancer la nouvelle Stargirl, mais la pénurie d’épisodes inédits pousse The CW à changer de stratégie et à lancer finalement la nouvelle série DC le mardi 19 mai.

Pour toutes les séries, à l’exception de Supernatural, The CW a décidé de programmer ce printemps tous les épisodes qui ont été produits. Des mesures sont prises pour permettre de terminer la postproduction. La majorité des séries de la chaine a été renouvelée, ce qui veut dire qu’elles se poursuivront dès la rentrée prochaine sans encombre — sauf si les négociations avec la guilde des scénaristes tournent à la grève, mais celles-ci ont été repoussées à cause du Coronavirus et il est donc impossible de déterminer comment cela va tourner pour le moment.

