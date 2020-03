Creepshow Saison 1 : L’anthologie horrifique fait trembler, dès ce soir sur Paris Première

Ramenée à la vie par la plateforme de streaming américaine dédiée à l’horreur Shudder l’automne dernier, l’anthologie Creepshow arrive maintenant en France, puisque la diffusion de la première saison (une saison 2 a été commandée) débute dès ce soir sur Paris Première à partir de 23h05.

À l’origine, Creepshow est un film anthologique écrit par Stephen King et réalisé par George A. Romero qui est sorti en 1982 et qui donna naissance à une franchise qui s’est notamment déclinée au format Comic Book. À présent, c’est Greg Nicotero (The Walking Dead) qui est aux commandes avec cette version série qui proposera des adaptations et des histoires originales.

Ainsi, le premier épisode n’est autre qu’une adaptation de « Matière grise« , la nouvelle de Stephen King. Des récits de Joe Hill, Joe R. Lansdale, Josh Malerman, Christopher Buehlman, Bruce Jones, John Skipp et Dori Miller seront également portés à l’écran, tout comme des intrigues originales signées par John Harrison, Greg Nicotero, Paul Dini, Stephen Langford, John Esposito et Rob Schrab. Au total, il y aura 12 épisodes.

Au niveau du casting de cette première saison de Creepshow, on pourra notamment croiser Adrienne Barbeau, Giancarlo Esposito, Tobin Bell, David Arquette, Tricia Helfer, Dana Gould, Jeffrey Combs, Bruce Davison, DJ Qualls, Big Boi et Kid Cudi.

