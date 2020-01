Crisis on Infinite Earths Partie 4 et 5 : La fin de la crise se déroule ce soir sur The CW, avec Arrow et Legends of Tomorrow

Après la diffusion des trois premières partie du cross-over Crisis On Infinite Earths, un mois s’est écoulé à l’occasion des fêtes de fin d’année. La suite et fin de cet évènement touchant l’Arrowverse arrive enfin ce 14 janvier 2020 sur The CW, avec un épisode d’Arrow et un de Legends of Tomorrow.

Pour rappel, après avoir préparé cet évènement dans la première partie de la saison 6 de The Flash et surtout dans la saison 8 d’Arrow, le Monitor a donc réunit Green Arrow, the Flash, Supergirl, Batwoman, Sara Lance, Ray Palmer et d’autres super-héros et symbole d’espoir venant d’autres univers pour stopper l’Anti-Monitor et la destruction de toutes les planètes.

Ce cross-over fut dès lors l’occasion de multiplier les références et les caméos à de nombreuses autres adaptations et versions qui ont vu le jour, avec des apparitions de Kevin Conroy (Bruce Wayne), Jon Cryer (Lex Luthor), Erica Durance (Lois Lane de Smallville), Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), Stephen Lobo (Jim Corrigan), Ashley Scott (Helena Kyle / Huntress de Birds of Prey), Johnathon Schaech (Jonah Hex), John Wesley Shipp, Bitsie Tulloch (Lois Lane), Burt Ward, Tom Welling (Clark Kent de Smallville) ou encore Cress Williams (Jefferson Pierce / Black Lightning).

Attention, rappel et donc spoilers sur où le cross-over s’est arrêté à ce jour ! Nous avions donc laissé nos héros dans une situation plus que désespérée, témoins de la destruction du Multivers et sauvé par Pariah qui les a envoyé au Vanishing Point aka Le Point de Fuite, lieu aux confins de la galaxie et hors du temps. Pour ne rien arranger, ils découvrent que Lex a pris la place de Superman-96 à leurs côtés grâce au Livre du Destin.

