Critictoo recherche un nouveau contributeur pour parler de Doctor Who

L’année 2020 commencera avec une nouvelle saison de Doctor Who. À cette occasion, Critictoo est à la recherche d’un nouveau contributeur pour couvrir la série, les nouvelles aventures du Docteur à la semaine !

Cela vous intéresse ? il suffit de nous envoyer :

➡️ un texte inédit en bon français sur Doctor Who, justement. Cela peut être une critique d’un épisode, un bilan ou un portrait de personnages. Cela ne peut pas être une news. L’article doit faire plus de 500 mots.

➡️ Quelques lignes pour expliquer ce qui te motive et ce qui t’intéresse le plus.

➡️ Si tu souhaites juste couvrir Doctor Who ou si tu as d’autres objectifs. Si c’est la seconde option, indique les séries que tu as regardé au cours de l’année 2019.

➡️ Si tu sais ou non utiliser WordPress (c’est juste à titre informatif)

➡️ Le tout à l’adresse suivante : [email protected]

L’activité sur Critictoo est bénévole.

