Curb Your Enthusiasm Saison 10 : Larry David fera son retour sur HBO dans trois semaines

Il y a quelques années, Curb Your Enthusiasm semblait terminée, mais Larry David a fait son retour en 2017 et il reviendra également en 2020. Il n’aura donc pas été nécessaire d’attendre 6 ans cette fois pour retrouver la comédie HBO dont le lancement de la saison 10 est programmé pour le 19 janvier sur la chaine américaine (et sur OCS en France dans la foulée).

C’est en effet en décembre 2017 que la diffusion de la saison 9 de Curb Your Enthusiasm (aka Larry et son nombril) s’est terminée. Comme toujours, rien n’a vraiment changé depuis. La version fictionnelle et joyeusement misanthrope de Larry David revient pour nous plonger dans le challenge qu’est son quotidien — ou comment un simple détail insignifiant peut mener à une catastrophe.

Une nouvelle fois, nous pourrons donc retrouver Larry David à la tête d’un casting de réguliers réunissant Susie Essman (Broad City), Jeff Garlin (The Goldbergs), Cheryl Hines (Suburgatory), Richard Lewis (Anything But Love) et JB Smoove (The Millers).

Au niveau des guest stars, on pourra notamment croiser dans les 10 épisodes cette saison 10 de Curb Your Enthusiasm Ted Danson, Kaitlin Olson, Jon Hamm, Laverne Cox, Jane Krakowski, Fred Armisen, Isla Fisher, Sasha Alexander, Jeff Tweedy, Esai Morales et Jon Daly.

