Dare Me Saison 1 : Les cheerleaders de Megan Abbott sont en crise, dès maintenant sur Netflix

La diffusion américaine sur USA Network s’est récemment terminée et la première saison de Dare Me arrive déjà en France, puisqu’elle vient d’être mise dans son intégralité sur Netflix ce vendredi 20 mars.

Basée sur le roman éponyme écrit par Megan Abbott (intitulé Vilaines Filles en France) qui est par ailleurs la showrunner, Dare Me nous entraine dans le monde vicieux de la compétition de cheerleading auprès de lycéennes dont la fragile amitié commence à s’étioler après l’arrivée d’une nouvelle coach.

L’histoire s’articule ainsi autour de deux adolescentes, Addy Hanlon (Herizen Guardiola) et Beth Cassidy (Marlo Kelly), dont l’amitié est mise en péril quand leur nouvelle coach, Colette French (Willa Fitzgerald), prend en charge leur entrainement pour élever le niveau de l’équipe. Quand un crime vient bouleverser la vie de leur petite ville du Midwest, leurs existences sont changées pour toujours.

Cette première saison de Dare Me, nous trouvons au casting régulier Willa Fitzgerald, Herizen Guardiola, Marlo Kelly, Paul Fitzgerald, Zach Roerig, Rob Heaps et Alison Thornton. Chris Zylka, Taveeta Szymanowicz, Tammy Blanchard, Antonio J. Bell et Amanda Brugel sont annoncés dans des rôles récurrents.

