Dead To Me Saison 2 : Jen et Judy sont noyées dans les problèmes dans le trailer et la semaine prochaine sur Netflix

Un an après la mise en ligne de la première saison de Dead To Me, Jen et Judy sont de retour sur Netflix pour une saison 2 qui s’annonce chargée en problèmes pour les deux femmes, et ce, à partir du vendredi 8 mai sur le service de streaming.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Liz Feldman (One Big Happy), Dead To Me nous entraine dans la vie de Jen (Christina Applegate) alors qu’elle vient de perdre son mari. Participant à un groupe de soutien, elle fait la connaissance de Judy (Linda Cardellini). Cette dernière est un peu étrange, mais elle apporte à Jen l’aide qu’elle ne trouve pas ailleurs, même si elle a ses propres problèmes — lire notre bilan de la saison 1.

Quand la saison 2 débute, Jen et Judy se retrouvent dans une situation inédite et compliquée, devant couvrir une mort. Elles n’ont aucune expérience dans le domaine, mais elles ne comptent pas finir en prison et doivent donc élaborer un plan pour se sortir de leurs ennuis.

Au niveau du casting, dans cette seconde saison de 10 épisodes de Dead To Me, Christina Applegate et Linda Cardellini seront accompagnées par Max Jenkins, Sam McCarthy, Luke Roessler et Natalie Morales.

