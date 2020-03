Defending Jacob : Chris Evans et Michelle Dockery doivent défendre leur fils, dans un mois sur AppleTV+

Continuant à proposer des séries avec de gros noms du cinéma en tête d’affiche, AppleTV+ mettra en ligne la nouvelle Defending Jacob avec Chris Evans dans un mois. Plus précisément, les premiers épisodes seront disponibles à partir du 24 avril prochain.

Développée par Mark Bomback, Defending Jacob se base sur le roman éponyme écrit par William Landay. L’histoire se centre sur Andrew Barber (Chris Evans) qui est le procureur adjoint de l’État du Massachusetts et dont l’existence est bouleversée par un crime atroce.

Andrew a une vie de famille heureuse avec sa femme Laurie (Michelle Dockery) et leur fils Jacob (Jaeden Martell) de 14 ans qui se retrouve accusé de meurtre. Andrew va devoir tout mettre en œuvre pour prouver son innocence de son fils, mais certains évènements oubliés refont surface et sèment le doute. Andrew va devoir faire des choix difficiles pour que son existence ne se désagrège pas entièrement.

Au niveau du casting, en plus de Chris Evans, Michelle Dockery et Jaeden Martell, nous trouvons dans Defending Jacob Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffrey, Betty Gabriel, J. K. Simmons, Paul Wesley et Leighton Meester.

