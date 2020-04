Pas de saison 2 pour Deputy, Stephen Dorff rend son badge sur FOX

FOX n’aura pas fait patienter longtemps les spectateurs de Deputy pour leur annoncer le sort de la série. En effet, la saison s’est terminée le 26 mars, et une semaine plus tard, le network américaine officialise l’annulation du show qui ne connaitra pas de saison 2.

Neo-western nous venant de Will Beall et David Ayer, la série Deputy suit le shérif adjoint Bill Hollister (Stephen Dorff, True Detective saison 3), un policier de carrière qui est à l’aise sur le terrain, mais complètement perdu derrière un bureau. Lorsque le Shérif du comté de Los Angeles décède soudainement, Bill doit alors prendre sa place et se retrouve à la tête de 10 000 employés des forces de l’ordre.

Il devient ainsi le leader d’une équipe composée de membres à la fois compétents, ambitieux et compliqués et il ne s’arrêtera pas dans qu’il n’aura pas obtenu justice. Yara Martinez, Brian Van Holt, Siena Goines, Bex Taylor-Klaus, Shane Paul McGhie, Mark Moses et Karrueche Tran complètent la distribution.

Lancée en janvier dernier, la saison de Deputy n’aura pas délivré les chiffres escomptés pour FOX, avec une moyenne de 3.66 millions de téléspectateurs. Elle rejoint ainsi la série familiale Almost Family, qui a également été annulé au terme de sa première saison.

