Devils : Plongez dans le monde impitoyable de la finance, à partir d’aujourd’hui sur OCS

Série européenne co-produite par Lux Vide, Sky Italia, Orange Studio avec la participation d’OCS, Devils est un thriller financier avec Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) qui met en scène un complot international que la chaine OCS se propose de nous faire découvrir à partir de ce 18 avril 2020.

Créée et réalisée par Nick Hurran et Jan Michelini, basé sur le roman de Guido Maria Brera, Devils prend place en 2011 dans les salles de marché londoniennes. On suit Massimo Ruggero (Borghi), banquier italien charismatique et sans peur qui travaille pour la banque d’investissement NYL Investment Bank.

Les succès de Massimo lui ont permis de faire gagner à ses employeurs des centaines de millions de dollars et, avec eux, une promotion certaine au poste de vice-président directeur. Cependant, un scandale impliquant sa femme toxicomane freine les ambitions de Massimo, poussant son directeur général et mentor américain, Dominic Morgan (Dempsey), à lui retirer son soutien.

La mort soudaine d’un collègue voit Massimo devenir le principal suspect du meurtre. Sentant que Dominic cache quelque chose, Massimo entreprend de réhabiliter son nom et de découvrir la vérité sur l’auteur du crime.

Alors qu’il se bat pour se faire un nom avec l’aide d’une journaliste informatique (Laia Costa), Massimo découvre qu’il est au cœur d’une guerre intercontinentale qui se déroule sur plusieurs continents et dans le chaos de la crise financière, mais dont les racines sont bien plus proches.

La série Devils se compose de 10 épisodes et met donc à l’affiche Alessandro Borghi (Suburra), Patrick Dempsey, Kasia Smutniak (Perfect Strangers), Lars Mikkelsen (The Killing, House of Cards), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Roots), Paul Chowdhry (En vie à l’Apollo), Pia Mechler (Tout est merveilleux), Harry Michell (drôle drôle) et Sallie Harmsen (Blade Runner 2049).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.