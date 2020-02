Devs : Une disparition mène au cœur d’une conspiration futuriste, en mars sur Hulu et FX

Désormais sous l’étendard Disney, FX développe son offre au-delà de ses frontières avec notamment Devs, une ambitieuse mini-série de science-fiction, qui débutera en avance sur Hulu et qui arrivera ainsi sur la plateforme de streaming américaine le 5 mars 2020.

Scénarisée et réalisée par Alex Garland (Ex-Machina, Annihilation), Devs nous entraine dans un futur proche où l’on suivra une investigation nous plongeant dans au cœur d’un mystère où homme et machine entre en collision.

L’histoire se centre donc sur Lily Chan (Sonoya Mizuno), une ingénieure informaticienne qui part à la recherche de son petit-ami. La dernière fois qu’il a été vu, il se rendait à Devs, une mystérieuse compagnie et Lily se retrouve alors à chercher à en savoir plus sur le fondateur de cette dernière, Forest (Nick Offerman), et sur ses étranges activités.

La distribution de cette première saison de Devs rassemble donc Sonoya Mizuno et Nick Offerman, mais aussi Jin Ha, Zach Grenier, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny et Alison Pill.

Tags : FX Hulu moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.