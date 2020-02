Diablero Saison 2 : La chasse aux démons reprend dès maintenant à Mexico sur Netflix

Un peu plus d’un an après la première saison, la série Diablero est de retour sur Netflix. En effet, l’intégralité de la saison 2 de ce show fantastique mexicain est dès à présent disponible sur le service de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec Diablero, cette création de Pablo Tébar et José Manuel Cravioto nous introduit à un monde dans laquelle les anges ont abandonné la ville de Mexico et l’équilibre qui existait entre le Bien et le Mal n’est plus. Les habitants ont donc été laissés entre les mains de démons. Heureusement, un groupe de personnes — les chasseurs de démons Elvis, Keta, Nancy et Ventura — nommé les Diableros a fait surface et se charge de protéger la ville à présent.

Quand la saison 2 commence, la mystérieuse propriétaire d’un club demande de l’aide à Elvis alors qu’une voix familière envoie un message à propos d’une porte qui doit rester ouverte et de sa clé.

Au niveau du casting, nous trouvons dans cette saison 2 de Diablero Christopher Von Uckermann, Horacio García Rojas, Gisselle Kuri, Fátima Molina, Humberto Busto, Ela Velden, Michel Duval, Dolores Heredia, Quetzalli Cortés, Alexa Martin, Flavio Medina, Dulce Neri et Mariana Botas.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.