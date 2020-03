Le lancement de la plateforme SVOD Disney+ est retardé, il faut patienter jusqu’en avril

Récemment, le gouvernement a demandé à Disney+ de reporter son arrivée pour éviter tout risque de saturation de bande passante en pleine crise liée à l’épidémie de Covid-19, et cela a porté ses fruits. Initialement annoncée pour le 31 mars, puis avancée au 24 mars, ce sera finalement le 7 avril que la plateforme de streaming Disney+ sera accessible en France.

Venant concurrencer d’autres services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV+, ou prochainement HBO Max, Disney+ propose donc naturellement à ses abonnés de payer une somme fixe par mois pour avoir accès à un catalogue de contenus vidéo en streaming, accessibles de manière illimitée. Le prix de l’abonnement en France ? Il faudra compter 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an, offre sans engagement. La résiliation prendra effet à la fin de la période de facturation en cours.

Disney+ propose aussi une offre d’essai gratuite. Le prélèvement ne débute qu’à la fin de cette période d’essai si vous ne l’avez pas résilié avant cela. Disney+ pourra alors être regardé sur 4 écrans en simultané, avec jusqu’à 7 profils enregistrés.

Disney+ a par ailleurs noué un partenariat exclusif avec Canal+, qui sera le seul distributeur officiel du service de SVOD sur les box Internet. Les clients Canal+ abonnés à l’offre Cine/Séries et Intégrale auront droit à Disney+ gratuitement dans leur abonnement. Pour les autres, il faudra télécharger l’application pour s’y abonner et avoir accès au contenu.

De ce côté là, Disney promet plus de 500 films et 300 séries (dont les 30 saisons des Simpsons), ainsi que 26 créations Disney + originales, soit presque autant de contenus que le catalogue américain lancé en novembre 2019.Naturellement, son contenu s’articule autour des principales marques de Disney telles que Pixar, Marvel, Star Wars, Disneynature, Disney Channel ou encore National Geographic. Disney+ se veut plateforme familiale et ne diffuse aucun film classé R (interdits aux mineurs de moins de 17 ans).

Pour le contenu dit original, on retrouvera naturellement la première saison de la série Star Wars The Mandalorian, mais aussi d’autres productions télévisuelle et cinématographique. Voici donc une petit liste de ce qui vous attend au lancement :

La Belle et le Clochard

Stargirl

A vous chef !

High School Musical : la comédie musicale

The Mandalorian saison 1

Star Wars : The Clone Wars

Sous les feux de la rampe

Journal d’une future présidente

Le monde selon Jeff Goldblum

Projet héros Marvel

Fourchette se pose des questions

Pixar en vrai

Spécifions que la plateforme Disney présente ses séries originales au rythme d’un épisode par semaine, même si l’intégralité est déjà disponible aux États-Unis.

