Falcon and Winter Soldier, WandaVision et Loki… Disney+ tease les séries Marvel

L’univers de Disney+ s’élargit en 2020. La plateforme de streaming aura fait parler d’elle pour son arrivée et grâce à The Mandalorian, série de l’univers Star Wars. Elle prévoit de faire couler de l’encre cette année grâce aux nouvelles séries Marvel. Le Super Bowl était ainsi l’occasion parfaite pour dévoiler un premier aperçu à ce sujet.

La première qui doit débarquer sur la plateforme est The Falcon and The Winter Soldier. Anthony Mackie (que l’on verra ce mois-ci dans Altered Carbon saison 2) et Sebastian Stan reprennent leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes dans cette production qui prend naturellement place après Avengers: Endgame. Les deux font équipe dans une aventure qui testera leur talent et leur patience. Également présent dans ce teaser, on peut apercevoir Daniel Bruhl (Baron Zemo) alors que l’acteur Noah Mills a récemment été annoncé au casting, sans plus de précisions sur son rôle. La série est annoncée pour cet automne.

Vient ensuite les premières images de WandaVision, qui s’intéressera ainsi à la relation entre Wanda Maximoff et Vision, incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Cette dernière mélangera ainsi le « style de la sitcom classique avec la touche du MCU » et semble ainsi marcher à sa manière dans les pas de la série Legion. Kat Dennings (2 Broke Girls) et Randall Park (Fresh Off the Boat), qui jouent Darcy Lewis et Agent Jimmy Woo font partie de la distribution, avec Kathryn Hahn (Transparent) dans le rôle d’une voisine curieuse et Teyonah Parris (Survivor’s Remorse) dans la peau de Monica Rambeau. Elle est également annoncée pour 2020.

Enfin, ce teaser nous offre également un premier aperçu de Loki, le Dieu de la malice toujours campé par Tom Hiddleston, rejoint par Owen Wilson. Elle est annoncée pour 2021.

Il s’agit là des premières séries Marvel de Disney+ qui a également annoncés en développement l’animé What if… ? (prévue pour l’été 2021), une série Hawkeye (pour l’automne 2021), ainsi que Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk (pour 2022). L’univers de Disney+ va donc bien s’étendre.

