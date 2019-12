Dispatches From Elsewhere : Jason Segel se lance dans une quête, en mars sur AMC

Il n’y a pas que des zombies sur AMC. Alors que la chaine se prépare à lancer la troisième série de la franchise The Walking Dead, elle proposera avant cela une nouvelle anthologie, Dispatches From Elsewhere. Cette création de Jason Segal sera diffusée à partir du 1er mars 2020.

En plus d’en être le créateur, Jason Segel tient également l’un des rôles principaux. Il est ainsi l’un des membre d’un groupe tout à fait ordinaire qui découvre un puzzle dissimulé sous le voile de la vie quotidienne. Tous vont être amenés à découvrir que le mystère remonte bien plus loin et plus en profondeur que tout ce qu’ils auraient pu imaginer…

Avec Mark Friedman (Wayward Pines) au poste de showrunner, Dispatches from Elsewhere est basée sur une sorte de « jeu de réalité alternative » appelé Nonchalance ayant pris place à San Francisco entre 2008 et 2011. Cela prenait la forme d’une chasse au trésor relatant une histoire entre deux organisations opposées, la Jejune Institute et Elsewhere Public Works Agency. Notons qu’AMC a signifié que d’autres éléments seraient mis en ligne sur multiple plateformes en parallèle aux épisodes.

Aux côtés de Jason Segel, la première saison de Dispatches From Elsewhere qui se compose de 10 épisodes met à l’affiche Richard E. Grant, Sally Field, Eve Lindley et Andre Benjamin.

