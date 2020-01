Une saison 2 pour Dollface et pour Wu-Tang: An American Saga, Hulu renouvèle ses deux nouveautés

Hulu est une plateforme de streaming en pleine expansion, notamment grâce à une association avec FX. Elle multiplie les projets évènements, mais étend aussi son offre de séries régulières comme Dollface et Wu-Tang: An American Saga qui ont toutes les deux été renouvelées pour une saison 2.

Présentée comme étant un des gros succès de Hulu (sans chiffre à l’appui, comme toujours), Dollface a donc été reconduite sans difficulté. Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de la scénariste Jordan Weiss lancée à la mi-novembre, c’est une comédie qui mêle le réel à l’imaginaire pour nous parler de Jules (Kat Dennings) qui, après que son petit-ami de longue date ait décidé de mettre un terme à leur relation, se retrouve à devoir gérer son imagination débordante afin de retourner métaphoriquement et littéralement dans le monde des femmes, et reformer de cette manière les liens d’amitié qu’elle avait brisés. Avec également Brenda Song, Shay Mitchell et Esther Povitsky.

Elle a fait moins de bruit quand elle est arrivée en septembre, mais l’histoire du Wu-Tang racontée par RZA et Alex Tse ne s’arrêtera pas après une saison. Le biopic pourra ainsi continuer de ravir les fans du mythique groupe de rap américain. Wu-Tang: An American Saga débute en effet en nous ramenant dans les années 90 à New York, alors que l’épidémie de crack atteint son sommet et que le jeune Bobby Diggs a une vision. Plus connu sous son pseudonyme RZA, Diggs imagine la collaboration de plusieurs de ses amis pour former un groupe, ce qui mena à l’enregistrement de l’album Enter the Wu-Tang (36 Chambers) et à l’explosion du Wu-Tang Clan qui est aujourd’hui encore considéré comme étant l’un des plus influents groupes de hip-hop. Avec Ashton Sanders, Shameik Moore, Marcus Callender et Erika Alexander.

Pour ce qui en est des autres séries Hulu en attente de renouvellement, le responsable des programmes du service révèle qu’il est trop tôt pour se prononcer pour Reprisal, qu’une troisième saison de Light As a Feather est en discussion et qu’aucune décision n’a été prise pour Castle Rock à ce moment précis.

