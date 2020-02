Dr Harrow : Ioan Gruffud est un médecin légiste peu orthodoxe, dès ce soir sur M6

Ioan Gruffud poursuit sa carrière de médecin à la télévision. En effet, l’acteur endosse le rôle d’un chirurgien dans Liar et était médecin légiste dans la courte Forever. Le voilà de nouveau médecin légiste, cette fois-ci en Australie, dans la nouvelle série Dr Harrow, diffusée sur M6 à partir de ce samedi 26 février à 21h10.

Nous venant de Stephen M. Irwin (Secrets & Lies) et de la productrice Leigh McGrath, Dr Harrow se centre sur le docteur Daniel Harrow (Ioan Gruffudd), un brillant médecin légiste peu orthodoxe. Son mépris pour l’autorité et son empathie pour les victimes l’aident à résoudre les cas les plus bizarres. Il est prêt à briser toutes les règles pour révéler la vérité. Cependant, lorsqu’un terrible secret de son passé menace sa famille, sa carrière et lui-même, Harrow va devoir utiliser ses talents, non pas pour exposer la vérité, mais pour s’assurer qu’elle reste caché.

Tout commence lorsque le docteur Harrow enquête sur la mort d’une jeune femme dont le père est persuadé qu’elle a été assassinée. En parallèle à cette investigation, Harrow tente de renouer des liens avec Fern, sa fille, mais lorsqu’un cadavre est retrouvé par la police dans la rivière, il se voit forcé de changer ses plans…

M6 diffuse ainsi la première saison de la série Harrow se composant de 10 épisodes, avec trois épisodes inédits par soirée. La saison 2 du Dr Harrow a déjà été diffusée, et la série a déjà été renouvelée pour une saison 3 par la chaine australienne.

La série Dr Harrow réunit dans sa distribution Ioan Gruffudd, Mirrah Foulkes, Remy Hii, Anna Lise Phillips, Darren Gilshenan, Damien Garvey, Ella Newton, Hunter Page-Lochard, Robyn Malcolm, Tony Barry et Jolene Anderson.

