Une saison 2 pour Dracula ? Le vampire de BBC/Netflix pourrait revenir à la vie, mais rien de sûr

Est-ce que le Comte Dracula pourrait revenir pour une saison 2 sur BBC/Netflix ? Si tout laissait à croire que non, il semble néanmoins que cela serait une possibilité si on en croit son acteur principal et les créateurs de la série.

Mis en ligne en début d’année sur Netflix en France et diffusée sur BBC One en Angleterre, Steven Moffat et Mark Gatiss ont offert une relecture du classique de Bram Stoker en 3 épisodes, en nous ramenant en 1897 en Transylvanie auprès du Comte Dracula, personne immortelle se nourrit du sang des vivants et les transforme à leur tour en vampire.

Attention, la suite contient des spoilers sur la saison.

Le sujet d’une saison 2 a de nouveau été abordé par Radio Times au cours de leur Cover Party qui a eu lieu cette semaine. L’acteur Claes Bang qui interprète Dracula, a fait connaitre sa volonté de reprendre le rôle : « J’espère que ce n’est pas la fin ! Je dois dire, je veux faire une saison 2, et j’aimerais aussi voir comment Steven et Mark le ramèneraient avec Agatha à la vie. »

Steven Moffat et Mark Gatiss n’ont pas, de leurs côtés, fermé la porte de poursuivre, évoquant le fait que le Comte pourrait bien revenir à la vie.

« C’est une série sur la résurrection », a déclaré Steven Moffat. « C’est le super-pouvoir principal du personnage. »

« Dracula a commencé la série en étant mort et il est de nouveau mort à l’épisode 2, et est revenu à la fin. Et il est encore mort. Sister Agatha est morte et est revenue. Tout le monde est mort dans cette série. Donc, on verra bien. »

Gatiss a offert de son côté un possible moyen de ramener le personnage : « Apparemment, si on verse du sang sur les cendres de Dracula, il peut revenir. Alors, qui sait ? Dracula a une tendance à revenir, c’est ce que font les vampires — mais je ne sais pas si la série continuera. »

En conclusion, les créateurs ne se prononcent pas définitivement sur l’avenir de la série et leur acteur principal a manifesté son envie de reprendre le rôle.

En attendant, Steven Moffat et Mark Gatiss continuent leur collaboration au théâtre, avec la pièce the Unfriend à l’occasion du Chichester Festival Theater.

