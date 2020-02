Emergence : La jeune Piper est la clé du nouveau mystère qui débute ce soir sur TF1

Diffusée cet automne sur la chaine américaine ABC, la première saison d’Emergence arrive aujourd’hui en France. Elle nous entraine au sein d’une étrange conspiration avec des éléments de science-fiction, dès ce soir sur TF1 à partir de 21h05. A noter qu’elle n’a pas encore été renouvelée pour une saison 2.

Scénarisée par Michele Fazekas et Tara Butters (Kevin (Probably) Saves the World, Reaper), la série Emergence débute en nous introduisant à Jo (Allison Tolman), la chef de la police de sa ville. Quand elle trouve Piper, une jeune fille amnésique, sur le lieu d’un mystérieux accident. Elle décide alors de la recueillir chez elle.

Ce n’est pour Jo que le commencement, puisque son enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Piper va la conduire au centre d’une conspiration dont elle n’aurait jamais pu imaginer l’ampleur et au cœur de laquelle l’identité de Piper est la clé.

Au casting de cette saison 1 d’Emergence, nous retrouvons donc Allison Tolman, Alexa Swinton, Owain Yeoman, Ashley Aufderheide, Robert Bailey Jr., Zabryna Guevara, Donald Faison et Clancy Brown.

