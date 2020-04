Empire Saison 6 : C’est la fin du règne musical de la famille Lyon, ce soir sur FOX

Comme il fut annoncé au début du mois, la sixième et dernière saison d’Empire se termine plus tôt que prévu, à cause du Coronavirus. Plus précisément, la série de FOX s’achève ce soir sur la chaine américaine avec son 18e épisode.

Lancée le 7 janvier 2015 sur FOX, Empire est un soap opera et musical nous relatant l’histoire de la famille Lyon. Le patriarche, Lucious Lyon, est une légende vivante du hip-hop et l’un des plus riches producteurs américains avec sa maison de disque : Empire. Tout commence alors que ses médecins lui annoncent qu’il serait atteint d’une maladie incurable. Il doit alors désigner lequel de ses trois fils prendra sa suite, au moment où Cookie, la mère des garçons, et mariée légalement à Lucious (désormais en couple avec Anika Calhoun) retrouve sa famille après avoir passé 17 ans en prison.

S’ensuivront alors bien des rebondissements et tubes musicaux composant les 6 saisons pour un total de 102 épisodes. Le final nous relate alors le dernier combat de Cookie pour reprendre le contrôle d’Empire. Cela la pousse à revenir sur ses décisions et ce qui a fait qu’elle est devenue la femme qu’elle est aujourd’hui. Lucious de son côté ne peut ignorer ses sentiments pour Cookie, tout en continuant à soutenir Yana (Kiandra Richardson) sur la route du succès. Lorsque les Lyon feront face à leur plus grande menace, Lucious ne peut que se confronter au fait que la famille est ce qui compte au final le plus.

La distribution de ce final d’Empire réunit Terrence Howard (Lucious Lyon), Taraji P. Henson (Cookie Lyon), Trai Byers (Andre Lyon), Bryshere ‘Yazz’ Gray (Hakeem Lyon), Serayah McNeill (Tiana), Gabourey Sidibe (Becky), Ta’Rhonda Jones (Porsha), Wood Harris (Damon), Meta Golding (Teri), Katlynn Simone (Treasure), Rhyon Nicole Brown (Maya), Nicole Ari Parker (Giselle Sims-Barker), A.Z. Kelsey (Jeff Kingsley), Mario (Devon) et Vivica A. Fox (Candace).

