Empire saison 6 se termine plus tôt que prévue, avec une fin de série improvisée en avril sur FOX

La sixième et dernière saison d’Empire se termine plus tôt que prévu, à cause du Coronavirus.

Après la diffusion du 15e épisode de la saison, une promo annonçait alors qu’il ne restait plus que trois épisodes pour conclure Empire, annonçant ainsi un final au 18e épisode qui sera diffusé le 21 avril sur la chaine américaine.

Cependant, c’est plus tôt que prévu, cette ultime saison d’Empire ayant reçu initialement une commande pour 20 épisodes. L’équipe se trouvait en plein tournage de l’épisode 19 lorsque la production fut stoppée. Le 20e ne verra donc jamais le jour.

Pour aider à mener autant que possible à bien la série, des scènes tournées pour le 19e épisode seront incluses dans l’épisode 18 qui sert maintenant de final à la série.

La production pour cette ultime saison d’Empire aura certainement dû surmonter plus d’un obstacle. Les plans ont déjà dû être modifiés suite au départ de Jussie Smollett de la distribution de la série à la fin de la saison précédente, découlant de ses problèmes judiciaires. L’équipe avait dû alors revoir ses plans et penser la saison sans ce personnage clé. Ils doivent maintenant de nouveau donner forme à un final imprévu avec ce qu’ils ont entre les mains, et l’impossibilité de tourner de nouvelles scènes.

Empire est l’une des deux séries qui a vu le tournage de son ultime saison être interrompu par la crise du Coronavirus. L’autre est Supernatural dont la production a été stoppée deux épisodes avant la fin. Ces derniers seront, à la différence d’Empire, tournés, avec la CW diffusant les 7 épisodes restants plus tard, à une date encore inconnue.

