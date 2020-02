L’éternelle sorcière Saison 2 : La Siempre Bruja est de retour, dès à présent sur Netflix

Il n’y a pas que Sabrina qui continue à faire de la sorcellerie sur Netflix, puisque L’éternelle sorcière – de son titre original Siempre Bruja – est de retour avec une saison 2 dont l’intégralité des épisodes est donc dès à présent disponible sur le service de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec L’éternelle sorcière, l’histoire débuta avec Carmen (Angely Gaviria), une esclave et sorcière de 19 ans qui va être brûlée au bûcher à Carthagène des Indes à l’époque coloniale. Son crime ? Être tombée amoureuse d’un homme blanc. Heureusement pour elle, un vieux sorcier va l’aider et elle va voyager dans le temps pour se retrouver à notre époque. Carmen doit cependant faire la promesse de ne plus utiliser ses pouvoirs, mais elle ne va pas la tenir très longtemps…

En saison 2, Carmen entame un nouveau chapitre et cela passe cette fois par les réseaux sociaux où elle dévoile sa nature sorcière dans l’espoir de retrouver ses congénères. Elle attire bien une autre sorcière, mais aussi des problèmes pour elle et ses amis. De dangereux pirates, des esprits maléfiques, des sorciers et d’autres personnages se joignent alors à ses aventures palpitantes.

Au casting de L’éternelle sorcière, nous trouvons Angely Gaviria, Óscar Casas, Sofía Araujo, Dylan Fuentes, Sebastián Eslava, Laura Archbold, Sebastián Osorio, Carlos Quintero, Valeria Emiliani, Junior González Ortiz et Dubán Prado.

