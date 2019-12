Everything’s Gonna Be Okay : Josh Thomas devient le tuteur de ses soeurs, dans le trailer et en janvier sur Freeform

Le mois de janvier est placé sous le signe de la famille sur la chaine Freeform. Cela commencera avec Party of Five, la nouvelle version de La Vie à Cinq, et cela continuera avec Everything’s Gonna Be Okay, diffusée à partir du 16 janvier 2020.

Cette comédie nous viens de l’australien Josh Thomas, le créateur de Please Like Me qui est de nouveau showrunner et acteur. Il incarne alors Nicholas, jeune homme neurotique de 25 ans qui rend visite à son père célibataire et ses deux demi-sœurs, dont une est autiste .Il apprend alors que son père est en phase terminale.

Lorsque celui-ci décède, c’est à Nicholas de prendre les choses en mains. Lui qui qui n’a jamais été très utile dans l’éducation de ses sœurs doit les aider à aller de l’avant et décide de devenir leur gardien légal.

Au niveau du casting, en plus de Josh Thomas, cette première saison qui se compose de 10 épisodes réunit Kayla Cromer, Maeve Press et Adam Faison.

