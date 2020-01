Fargo Saison 4 : Chris Rock et Jason Schwartzman entrent en guerre dans le trailer et en avril sur FX

Trois années se seront écoulées entre la troisième et la quatrième saison de Fargo. En effet, le retour longtemps annoncé de l’anthologie de FX va prochainement se concrétiser. Le début de la diffusion sur la chaine américaine est ainsi programmé pour le dimanche 19 avril prochain (avec la diffusion des 2 premiers épisodes).

Noah Hawley est ainsi de retour aux commandes d’une nouvelle saison qui a cette fois Chris Rock en tête d’affiche. Cependant, l’action s’éloigne sérieusement de la région de Fargo et du Minnesota, puisque l’on partira en 1950 à Kansas City dans le Missouri.

Arborant un style qui rappelle Miller’s Crossing, l’intrigue de cette saison 4 de Fargo se focalisera sur deux familles criminelles, les Cannon et les Fadda — une Italienne, l’autre afro-américaine — qui se battent pour avoir leur part du rêve américain. Elles trouvent néanmoins un moyen de faire la paix et, pour assurer que celle-ci dure, le chef de chaque famille envoie son fils ainé vivre chez l’ennemi. Le problème est que le chef de la mafia italienne locale se rend à l’hôpital pour une opération et n’en ressort pas vivant, tout change.

Au niveau du casting de cette saison 4 de Fargo, Chris Rock est entouré par Jason Schwartzman, Ben Wishaw, Jack Huston, Jessie Buckley, Andrew Bird, Kelsey Asbille, Timothy Olyphant, Amber Midthunder et Uzo Aduba. Glynn Turman, Matthew Elam, Karen Aldridge, Francesco Acquaroli, Gaetano Bruno, Salvatore Esposito, E’myri Crutchfield, Jeremie Harris et Anji White complètent la distribution.

Tags : FX Fargo moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.