FBI/FBI: Most Wanted Crossover : OA et LaCroix font équipe dans un double épisode, ce soir sur CBS

La plus récente des franchises de Dick Wolf arrive à l’inévitable, son premier crossover. En effet, les équipes de FBI et FBI: Most Wanted s’unissent le temps de deux épisodes qui sont diffusés consécutivement ce soir sur la chaine américaine CBS.

Ainsi, tout débute dans l’épisode 18 de la saison 2 de la série FBI qui est intitulé « American Dreams » et dans lequel l’agent Jess LaCroix (Julian McMahon) et son équipe viennent en aide à O.A. (Zeeko Zaki) quand un fugitif que LaCroix avait déjà arrêté il y a quelques années devient le suspect numéro 1 dans la disparition d’un bus plein d’étudiants.

La seconde partie prend place dans l’épisode 9 de la saison 1 de la série FBI: Most Wanted qui est intitulé « Reveille » et dans lequel l’affaire s’engage dans une nouvelle direction, tandis que la fille de LaCroix (YaYa Gosselin) se retrouve dans une situation compliquée avec le gouvernement.

Au casting de ces épisodes de FBI et FBI: Most Wanted, nous retrouvons donc Julian McMahon, Roxy Sternberg, Kellen Lutz, Keisha Castle-Hughes et Nathaniel Arcand de FBI: Most Wanted, ainsi que Zeeko Zaki, Ebonée Noel, Jeremy Sisto, and Alana De La Garza and John Boyd de FBI.

