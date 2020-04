Fear the Walking Dead Saison 6 : Morgan lance un appel à l’aide, cet été sur AMC

Alors que la conclusion de la saison 10 de The Walking Dead n’a pas de date de diffusion et que son second spin-off a été repoussé, il apparait que la franchise n’entre pas totalement en pause. Une première bande-annonce pour la saison 6 de Fear The Walking Dead nous tease un lancement pour cet été.

Ces premières images inédites n’en dévoilent naturellement pas trop, mais laissent peu de place pour le doute au sujet du sort réservé à Morgan (Lennie James). À la fin de la saison 5 de Fear The Walking Dead, nous le laissions se faire manger par des walkers et il est fort probable (et vraiment peu surprenant) qu’il s’en sorte, puisqu’il narre le teaser-trailer — à moins que AMC cherche à nous tromper.

Quoi qu’il en soit, le reste du groupe a décidé de suivre Virginia (Colby Minifie) qui était leur seul espoir pour survivre, même si elle était leur ennemie. Reste maintenant à découvrir comment ils vont réussir à s’ajuster à cette nouvelle organisation avant que tout ne s’écroule.

Au niveau du casting de cette saison 6 de Fear The Walking Dead, nous trouverons Maggie Grace, Garret Dillahunt, Lennie James, Jenna Elfman, Rubén Blades, Colman Domingo, Danay García, Alexa Nisenson, Karen David, Austin Amelio, Mo Collins, Colby Hollman et Zoe Colletti.

