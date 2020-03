Feel Good : Romance et addiction entrent en collision, dès aujourd’hui sur Netflix

La comédienne Mae Martin s’inspire de son existence pour la dramédie Feel Good,qui nous vient de Channel 4. En Angleterre, les six épisodes composant cette saison ont ainsi été mis en ligne hier sur All4, alors que la série arrive dès aujourd’hui, ce jeudi 19 mars en France sur Netflix.

Feel Good nous relate l’histoire de l’humoriste Mae Martin qui vit une histoire intense et compliquée avec sa nouvelle petite amie, tout en tentant de surmonter les difficultés de la sobriété. Elle fait tout pour garder le contrôle malgré sa tendance à devenir obsessive et à tout romantiser.

Plus spécifiquement, la vie de Mae prend un tournant lorsqu’elle fait la connaissance de George, une femme pragmatique et jusque-là hétérosexuelle. L’humoriste s’éprend de George et les sentiments sont réciproques. Elles se lancent dans une relation alors que Mae doit jongler entre ses parents, ses connaissances qui tentent de ne pas retomber dans la drogue et ses collègues au club de stand-up.

Cette saison 1 de Feel Good réunit à son casting Mae Martin, Charlotte Ritchie, Sophie Thompson, Lisa Kudrow, Adrian Lukis, Phil Burgers, Ophelia Lovibond et Tom Durant-Pritchard.

