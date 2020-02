Feel Good : Romance et addiction entrent en collision, en mars sur Netflix

La comédienne Mae Martin s’inspire de son existence pour la dramédie Feel Good, qui sera diffusée en Angleterre sur Channel Four et proposée à l’international par Netflix avec une mise en ligne annoncée pour le 19 mars.

Plus précisément, la série Feel Good suit Mae, une comédienne et alcoolique en convalescence qui fait tout pour garder le contrôle, à la fois de ses actions souvent obsessives et de sa tendance à tout romantiser et qui imprègnent toutes les facettes de son existence.

Lorsqu’elle fait la connaissance de George, une femme pragmatique et jusque-là hétérosexuelle, Mae s’éprend d’elle et les sentiments sont réciproques. Elles se lancent alors dans une relation alors que Mae doit jongler entre ses parents, ses connaissances qui tentent de ne pas retomber dans la drogue, ses collègues au club de stand-up.

Se composant de 6 épisodes, cette saison 1 de Feel Good réunit à son casting Mae Martin, Charlotte Ritchie, Sophie Thompson, Lisa Kudrow, Adrian Lukis, Phil Burgers, Ophelia Lovibond et Tom Durant-Pritchard.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.