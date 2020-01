Une saison 2 pour Jett ? Une saison 4 pour Mr Mercedes ? Cinemax et Audience Network arrêtent leurs séries originales à cause de HBO Max

La guerre du streaming a commencé et ses premières victimes ne sont pas les plus prévisibles. Il se trouve que les différents conglomérats développant leurs offres réorganisent leur contenu, mais aussi les chaines qui doivent les fournir.

Développée par WarnerMedia Entertainment, la plateforme HBO Max est responsable de la « fermeture » de la chaine Audience Network qui était disponible via DirecTV. Elle est destinée à devenir une vitrine de présentation pour les programmes du service de streaming. L’avenir des séries Mr. Mercedes, Loudermilk et Condor est alors incertain (You, Me, Her doit se terminer avec sa prochaine saison).

Cette semaine, on apprend que les choses évoluent également du côté de Cinemax, la petite sœur de HBO qui est dédiée à l’action. Elle reste ouverte, mais dans un énième changement de direction créative, elle arrêtera tout bonnement la diffusion de contenu original. Les séries Cinemax, c’est terminé. On aurait pu penser que HBO Max récupérerait des séries comme Jett ou Warrior, mais il n’en est rien.

Comme Carla Cugino le confirme, il apparait que la série néo-noire Jett est annulée à moins qu’une autre chaine ne la reprenne. Pas de saison 2 pour elle, mais quand est-il de la série de kung-fu Warrior dont la seconde saison a déjà été tournée ? Rien n’est annoncé pour le moment.

Ainsi, il faut désormais attendre pour savoir si les prochaines saisons de Warrior, Loudermilk et Condor seront diffusées quelque part. Pour Mr. Mercedes, on peut s’attendre à une annulation, comme Jett. Toutes ces séries sont donc dans les limbes et d’autres pourraient bien les y retrouver d’ici peu. La dernière saison de Strike Back arrivera par contre bien le 14 février sur Cinemax.

