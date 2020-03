Final Space Saison 2 : L’aventure de Gary Goodspeed et ses amis reprend dès maintenant sur Netflix

Proposée l’été dernier sur la chaine américaine Adult Swim, la saison 2 de Final Space arrive en France sur Netflix. En effet, le service de streaming a mis en ligne l’intégralité des nouveaux épisodes qui sont donc dès à présent disponibles.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série d’animation d’Olan Rogers, Final Space nous raconte les aventures dans l’espace de Gary Goodspeed, un astronaute humain prisonnier, et de son ami Mooncake, un adorable extraterrestre qui est capable de détruire des planètes. Gary, Moocake et leur équipage s’embarquent alors dans une mission pour protéger l’univers des plans du terrible Lord Commander.

La saison 2 reprend avec Gary qui repart presque à zéro avec un nouveau vaisseau doté d’une intelligence artificielle différente (avec la voix de Jane Lynch). Il récupère ce qui reste de son équipage et recrute de nouveaux membres. Ils se lancent ensuite dans une mission pour sauver le Titan Bolo (Keith David).

Au niveau du casting de voix, cette saison 2 de Final Space réunit Olan Rogers, Fred Armisen, Tom Kenny, David Tennant, Tika Sumpter et Steven Yeun qui sont rejoints par Jane Lynch, Conan O’Brien, Ron Funches, Ashly Burch et Keith David, mais aussi Alan Tudyk, Christophe Judge et Claudia Black.

