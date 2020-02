Flack saison 2 : Anna Paquin tente d’étouffer scandales et secrets, en mars sur Pop

Le business reprend pour Anna Paquin qui résoudre de nouvelles crises et dissimuler de nombreux secrets dans la saison 2 de Flack. La série d’Oliver Lansley fait son retour sur la chaine américaine Pop à partir du vendredi 13 mars avec de nouveaux épisodes.

Pour rappel, la série Flack suit Robyn (Paquin), une publiciste américaine vivant à Londres qui est excellente dans son travail, mais incapable à gérer ses problèmes personnels. Elle développe ainsi d’excellentes stratégies pour ses clients et sait faire face à l’imprévu dans un monde où les problèmes peuvent devenir viraux en un instant. Les clients de Robyn sont des célébrités issues du monde du divertissement, de la mode ou encore du sport.

La saison 2 de Flack reprend donc avec Robyn qui doit remettre sa vie en ordre, ses addictions ayant tout mis en péril. Elle travaille à rebâtir une relation avec sa soeur (Genevieve Angelson) et à garder ses clients loin des gros titres, tout en devant faire face à une nouvelle révélation. Pendant ce temps, sa boss Caroline (Sophie Okonedo) est surprise de voir son ex (Sam Neill) faire son retour, tandis que Eve (Lydia Wilson) prend en charge un nouveau client, client Gabriel Cole (Daniel Dae Kim) et que Melody (Rebecca Benson) doit se faire à sa nouvelle vie maintenant qu’elle a quitté la firme.

Cette saison 2 de Flack se compose de 6 épisodes, dont 2 sont réalisés par Stephen Moyer. Le casting réunit donc autour d’Anna Paquin, Sophie Okonedo, Genevieve Angelson, Lydia Wilson, Rebecca Benson, Daniel Dae Kim et Sam Neill. Rufus Jones et Arinze Kene sont retour, tandis que Jane Horrocks, Giles Terera, Amanda Abbington (qui reprend son rôle d’Alexa) et Martha Plimpton sont guest stars.

