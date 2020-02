Followers Saison 1 : Une photo bouleverse la vie d’une jeune actrice, aujourd’hui sur Netflix

Après The Naked Director qui a été mise en ligne l’été dernier, Netflix poursuit son développement dans le domaine des séries japonaises avec Followers dont l’intégralité de la première saison est dès à présent disponible sur le service de streaming.

Réalisée par Mika Ninagawa (Diner, La Déchéance d’un homme), Followers nous entraine à Tokyo où Limi Nara (Miki Nakatani) est une célèbre photographe de mode qui a construit sa carrière en capturant des images du décor et des habitants du Tokyo bouillant et moderne.

Dans sa vie professionnelle comme dans l’intimité, Limi cultive l’assurance et l’indépendance. Le contraire de Natsume Hyakuta (Elaiza Ikeda), une actrice en herbe qui peine à trouver la confiance et l’aplomb nécessaires pour s’épanouir dans sa vie privée et son métier. Quand Limi poste une photo de Natsume sur Instagram, l’existence de la jeune femme est totalement transformée. Elle doit alors s’adapter à cette nouvelle attention.

Au casting de cette première saison de Followers, nous trouvons Miki Nakatani, Elaiza Ikeda, Mari Natsuki, Yuka Itaya, KOM_I, Mika Nakashima, Tadanobu Asano, Shuhei Uesugi, Nobuaki Kaneko, Hidekazu Mashima, Sho Kasamatsu et Yutaro.

