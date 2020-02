Fresh Off The Boat : C’est la fin de la série, la famille Huang fait ses adieux ce soir sur ABC

Lorsque Fresh Off The Boat débarqua sur la chaine américaine ABC le 4 février 2015, elle était présentée comme la première sitcom centrée sur des Asiatiques-Américains en 20 ans — depuis All American Girl. Le paysage télévisuel a évolué durant sa diffusion, surtout avec le développement du streaming, mais cela ne change rien au fait que la famille Huang occupe une place particulière, surtout dans le coeur des téléspectateurs qui auront suivi leur histoire.

Librement inspirée des mémoires du restaurateur Eddie Huang, cette comédie single-caméra baptisée Bienvenue chez les Huang en France prend ainsi place durant les années 1995-2000 pour nous relater le quotidien de la famille Huang, composée des parents Louis et Jessica, de leurs enfants Eddie, Emery et Evan et de la grand-mère Jenny. Ils ont quitté le quartier de Chinatown de Washington DC pour s’installer à Orlando, Floride où le père a ouvert un restaurant.

Pour conclure, ABC diffuse ainsi ce 21 février les deux derniers épisodes de la série, avec un final qui est par ailleurs réalisé par Randall Park (aka Louis). Naturellement, avec la fin au tournant, des changements sont à l’horizon pour la famille Huang, d’abord à travers un road trip puis avec chaque parent qui se confronte au futur alors que leurs enfants réalisent leurs objectifs.

La distribution de Fresh Off The Boat réunissait ainsi Randall Park (Louis), Constance Wu (Jessica), Hudson Yang (Eddie), Forrest Wheeler (Emery), Ian Chen (Evan), Lucille Soong (Jenny), Chelsey Crisp (Honey) et Ray Wise (Marvin).

Au final, la série Fresh Off The Boat se compose de 6 saisons pour un total de 114 épisodes.

