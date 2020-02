Future Man Saison 3 : Les ultimes voyages temporels de Josh, Tiger et Wolf débutent en avril sur Hulu

La fin est proche pour Future Man. La série revient en effet pour sa troisième et ultime saison sur Hulu ce printemps et, comme ce trailer nous l’annonce, le voyage dans le temps reprend activement dès le 3 avril sur le service de streaming américain.

Pour rappel, Future Man est une comédie scénarisée par Kyle Hunter et Ariel Shaffir qui, en saison 1, s’intéresse à Josh Futterman (Josh Hutcherson), concierge le jour et gamer professionnel la nuit. Socialement inepte, Josh a de gros problèmes d’estime personnelle, mais il excelle à un jeu vidéo se déroulant dans un futur dystopique où son personnage, Future Man, a le meilleur score au monde. À cause de ses talents de joueur, Josh se fait recruter par Tiger (Eliza Coupe) et Wolf (Derek Wilson), deux combattants du futur qui ont besoin de lui pour stopper le docteur Elias Kronish (Keith David) qui va créer un médicament qui transformera l’espèce humaine à tout jamais.

Dans la saison 3, après leurs dernières actions pour sauver le monde, Josh, Tiger et Wolf ont été condamné à mort pour crimes temporels. Ils deviennent alors des fugitifs et ne cessent de voyager dans le temps, sautant d’une époque à une autre, dans l’espoir de ne pas être capturés. Ils vont en profiter pour essayer de prouver leur innocence et réparer leurs erreurs.

Contrairement aux deux précédentes, cette saison 3 de Future Man ne comptera que 8 épisodes. Pour rappel, en France, la série est proposée sur OCS et les deux première saisons sont actuellement disponibles sur Amazon Prime Video.

