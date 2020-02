Genius Saison 3 : Aretha Franklin est prête à faire des hits, dans le teaser et en mai sur National Geographic

Lorsque National Geographic avait annoncé le renouvellement pour une saison 3 de son anthologie Genius, il était question à l’époque de s’intéresser à la vie de Mary Shelley, après avoir tourné les projecteurs vers Albert Einstein et Pablo Picasso. Quelques mois plus tard, la chanteuse auteure-compositrice Aretha Franklin décédait et les plans ont été repensés pour s’intéresser à celle que l’on surnommait « The Queen of soul ». L’histoire d’Aretha Franklin est donc au cours de la troisième saison de Genius qui sera diffusée à partir du 25 mai sur National Geographic.

Cette nouvelle saison se dévoile un peu plus à l’aide d’un teaser qui met ainsi en scène Cynthia Erivo (Harriet, The Outsider) dans la peau d’Aretha Franklin. Militante des droits civiques aux côtés de Martin Luther King femme de combat, diva et porte-parole de tout un peuple, on lui doit des dizaines de titres et d’albums restés célèbres.

Elle classe 112 titres au Billboard Top 100 dont 20 numéros 1 aux charts R&B faisant d’elle la chanteuse la plus classée dans l’histoire de l’industrie discographique américaine. Avec plus de 75 millions de disques, elle reste aujourd’hui l’artiste féminine ayant vendu le plus de disques vinyles. Elle fut la première femme à rejoindre le Rock & Roll Hall Fame,

Se composant de 8 épisodes, la saison 3 de Genius réunit, autour de Cynthia Erivo, Courtney B. Vance, David Cross, Malcolm Barrett, Patrice Covington, Kimberly Hébert Gregory, Rebecca Naomi Jones et Sanai Victoria.

