Giri/Haji : Une investigation entre Tokyo et Londres dès à présent sur Netflix

Moins de trois mois après sa diffusion en Angleterre sur BBC, Netflix met en ligne Giri/Haji (que l’on peut traduire devoir/honte), un ambitieux thriller prenant place sur deux continents nous venant de Joe Barton, le créateur de la série de SF d’anticipation Humans.

Plus spécifiquement, Giri/haji est donc une co-production entre BBC Two et Netflix dont l’intrigue se centre sur Kenzo (Takehiro Hira), un bon père de famille et détective à Tokyo qui quitte le Japon pour se rendre en Angleterre, à Londres, dans le but de retrouver son frère disparu, Yuto.

Son investigation le conduit à une collaboration avec Sarah (Kelly Macdonald), enquêtrice londonienne qui tente de résoudre un meurtre dans lequel Yuto est impliqué et qui le connecte également aux Yakuza. Kenzo fait alors des découvertes sur la vie de son frère, à qui il n’a pas parlé depuis de nombreuses années, alors que ce voyage et sa relation avec Sarah met à l’épreuve sa dévotion envers sa femme.

Se composant de 8 épisodes, la série Giri/Haji réunit Takehiro Hira et Kelly Macdonald, mais aussi Yosuke Kubozuka, Will Sharpe, Masahiro Motoki, Justin Long et Charlie Creed-Miles.

