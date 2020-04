Pas de saison 3 pour God Friended Me, CBS a fermé le compte Facebook de Dieu

Il apparait que CBS a décidé qu’il était temps pour Dieu de fermer son compte Facebook. Ainsi, la série God Friended Me ne reviendra pas pour une saison 3. Le network annonce dès maintenant l’annulation officielle de la série.

Cette décision découle clairement du fait que la création de Steven Lilien et Bryan Wynbrandt affiche une baisse de 20% sur ses audiences générales entre la première et la seconde saison, et plus de 30% sur les 18-49 ans, ce qui en fait le show le moins suivi de la soirée du dimanche sur CBS.

Étant donné le contexte actuel qui a forcé plusieurs séries à des conclusions prématurées, on pourrait dès lors craindre que God Friended Me se termine sur un épisode sans conséquence. Cela ne sera pas le cas, puisque les producteurs de la série ont été prévenus de l’annulation en avance et ont donc eu assez de temps pour préparer quelque chose.

CBS diffusera ainsi le 26 avril prochain les deux derniers épisodes de la saison 2 de God Friended Me. La série comptera alors au total 42 épisodes. Si vous n’êtes pas familiers avec son concept, elle nous entraine dans la vie de Miles Finer (Brandon Micheal Hall). Il est un athée affirmé dont la vie est bouleversée lorsqu’il reçoit une requête de Dieu pour devenir ami sur les réseaux sociaux. En cherchant à comprendre qui est derrière le compte de Dieu, il va rencontrer Cara Bloom (Violett Beane), une jeune journaliste qui va l’assister dans sa quête de réponses qui le pousse à venir en aide à des inconnus.

Au niveau du casting, Brandon Micheal Hall et Violett Beane étaient entourés par Suraj Sharma, Javicia Leslie, Joe Morton et Erica Gimpel.

