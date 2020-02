Une saison 2 pour Godfather of Harlem, Bumpy Johnson reviendra sur Epix

Diffusée cet automne sur Epix, la nouvelle Godfather of Harlem paraissait destinée à être renouvelée rapidement, mais la chaine a tardé à faire une annonce. Cela change finalement aujourd’hui, puisqu’il est donc désormais officiel qu’une saison 2 a été commandée.

Comme les services de streaming, Epix refuse de dévoiler les audiences pour Godfather of Harlem, mais il a été confirmé que cette création de Chris Brancato et Paul Eckstein est devenue avec sa saison 1 (lire notre critique) la série la plus regardée de la chaine, avec des audiences trois fois plus importantes que les programmes habituels du network.

Si vous n’êtes pas familiers avec Godfather of Harlem, c’est une série de gangsters historique qui nous ramène au début des années 60 pour nous raconter l’histoire du véritable criminel Bumpy Johnson (joué ici par Forest Whitaker). Quand la série commence, Bumpy sort de prison où il a été incarcéré pendant 10 ans. Il retrouve alors son ancien quartier en perdition. Désormais, les rues sont contrôlées par la mafia italienne et Bumpy doit donc affronter la famille Genovese pour reprendre le contrôle. Durant cette période violente, il développe une alliance avec un prêcheur radical, Malcolm X (Nigel Thatch).

La production de la saison 2 débutera à New York un peu plus tard cette année. Il a été confirmé que la commande concernait 10 nouveaux épisodes. Il n’est pas encore dit si elle sera diffusée cet automne ou au début 2021.

