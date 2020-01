Golden Globes 2020 : Succession, Fleabag et Chernobyl sont les grandes gagnantes

Nous sommes entrés dans la saison des remises de prix. Plus particulièrement, hier soir avait lieu la cérémonie des Golden Globes qui, pour rappel, sont votés par les représentants de la presse étrangère à Hollywood.

Netflix entrait dans la course avec le plus de nominations pour ses programmes, mais c’est une fois de plus HBO qui ressort en tête avec 4 victoires grâce à Succession et Chernobyl, les deux grandes gagnantes de la soirée en compagnie de Fleabag (représentant Amazon aux USA). Olivia Colman sauve néanmoins la plateforme de streaming avec une récompense pour sa performance dans The Crown.

Comme toujours, les Golden Globes trouvent le moyen de donner un prix inattendu. Cette année, c’est Ramy Youssef qui est récompensé dans une catégorie où il ne partait pas en favori. Le reste est par contre relativement prévisible.

Quoi qu’il en soit, voici la liste complète des gagnants (indiqués en rouge et en gras) dans la section séries TV. Pour le cinéma, les résultats sont ici.

Meilleures séries dramatiques

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession — gagnante

Meilleur acteur (drama)

Brian Cox, Succession — gagnant

Kit Harington, Game of Thrones

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Meilleure actrice (drama)

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown — gagnante

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

Meilleure comédie ou musical

Barry

Fleabag— gagnante

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Meilleure actrice (comédie)

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag — gagnante

Meilleur acteur (comédie)

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living With Yourself

Ramy Youssef, Ramy — gagnant

Meilleure mini-série (ou téléfilm)

Catch-22

Chernobyl — gagnante

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Meilleur acteur (mini ou TV film)

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Russell Crowe, The Loudest Voice — gagnant

Jared Harris, Chernobyl

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Meilleure actrice (mini ou TV film)

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Merritt Wever, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon — gagnante

Meilleur acteur secondaire

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl — gagnant

Henry Winkler, Barry

Meilleure actrice secondaire

Patricia Arquette, The Act — gagnante

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Unbelievable

Meryl Streep, Big Little Lies

Emily Watson, Chernobyl

