Good Girls Saison 3 : Beth veut être la Reine du Crime, dès ce dimanche sur NBC

Le crime paie pour Beth, Ruby et Annie qui reprennent leurs activités criminelles pour une saison 3 de Good Girls. Les trois mères de banlieues font du blanchiment d’argent dès ce dimanche 9 février sur NBC, et on imagine prochainement en France sur Netflix comme les saisons précédentes.

Pour Beth, Ruby et Annie, tout a commencé lorsqu’elles ont décidé de braquer une supérette pour se faire de l’argent. Elles ont eu plus que ce qu’elle imaginait, et surtout, Rio, leader d’un gagn est venu frapper à leurs portes, pour leur annoncer qu’il s’agissait de son argent. Il va alors les forcer à le repayer et continuer à commettre de plus en plus d’actes illégaux pour s’en sortir.

Après deux saisons de Good Girls, Ruby s’est découvert un talent pour ses activités criminelles et est bien décidée à en faire plus dans les nouveaux épisodes en motivant ses deux amies à faire dans le blanchiment d’argent. Cependant, suite aux évènements de la saison 2, les trois femmes ne sont plus sur la même longueur d’onde et Beth doit convaincre Ruby et Annie de se joindre à elle dans sa dernière opération.

Notons que cette saison 3 de Good Girls sera plus longue que les précédentes en se composant de 16 épisodes. Au casting, on retrouve Christina Hendricks, Mae Whitman, Retta, Reno Wilson, Manny Montana et Matthew Lillard. Ils sont accompagnés par Charlyne Yi dans le rôle d’une graphiste qui rejoint le trio pour les aider dans leurs activités criminelles, et par Jackie Cruz dans la peau de Rhea, qui devient amie avec Beth.

