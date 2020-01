Good Girls Saison 3 : Beth, Ruby et Annie fabriquent leur argent, dans moins d’un mois sur NBC

Beth, Ruby et Annie sont prêtes à brasser beaucoup d’argent pour la saison 3 de Good Girls. Et qui dit plus d’argent, dit sans aucun doute plus de problèmes encore pour le trio, à partir du 16 février sur NBC.

On retrouvera ainsi Beth, Ruby et Annie, trois mères de banlieues qui, après avoir décidé de braquer une supérette pour se faire de l’argent, ont été obligées de continuer à commettre de plus en plus d’actes illégaux pour s’en sortir. Le trio féminin est en passe de devenir de vraies spécialistes dans le blanchiment d’argent.

Suite aux évènements de la saison 2, les trois femmes ne sont plus sur la même longueur d’onde et Beth doit convaincre Ruby et Annie de se joindre à elle dans sa dernière opération.

Dans cette saison 3 de Good Girls qui se composera de 16 épisodes, on retrouve donc Christina Hendricks, Mae Whitman, Retta, Reno Wilson, Manny Montana et Matthew Lillard. Ils seront également accompagnés par Charlyne Yi dans le rôle d’une graphiste qui rejoint le trio pour les aider dans leurs activités criminelles, et par Jackie Cruz dans la peau de Rhea, qui devient amie avec Beth.

