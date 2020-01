Grace and Frankie Saison 6 : Les deux amies seront de retour avec plein de surprises, dès à présent sur Netflix

Le mois de janvier est devenu synonyme de Grace and Frankie sur Netflix, et ce n’est pas encore 2020 qui changera ça. Ainsi, les deux amies font leur retour avec une saison 6 qui est dès à présent disponible en intégralité sur la plateforme de streaming.

Cette saison 6 de Grace and Frankie ne sera pas la dernière. La série a en effet déjà été renouvelée pour une saison 7 qui sera, par contre, bien celle de la conclusion. La fin est donc officiellement fixée, mais elle est encore loin.

En attendant, nous retrouvons donc le duo qui doit faire face à quelques changements, à commencer par le fait que Grace (Jane Fonda) est de nouveau mariée — à Nick (Peter Gallagher) cette fois. Frankie (Lily Tomlin) doit donc s’adapter, tout comme le reste de leur famille. Les deux amies vont néanmoins trouver une nouvelle façon de s’occuper ensemble qui les emmènera à faire face aux requins de l’émission Shark Tank.

Au casting de cette saison 6 de Grace and Frankie, nous retrouverons toujours June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn et Ethan Embry autour de Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston et Martin Sheen, mais aussi Ernie Hudson, Peter Gallagher et Peter Cambor, tandis que Mary Steenburgen a été annoncée en guest star.

