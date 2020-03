Grey’s Anatomy Saison 16/Chicago Med Saison 4 : Retrouvez les épisodes inédits dès ce soir sur TF1

Après le lancement de la nouveauté Prodigal Son hier soir, TF1 continue à programmer des épisodes inédits, cette fois-ci en proposant une soirée médicale. La chaine française met ainsi à l’antenne la saison 16 de Grey’s Anatomy — en diffusion aux États-Unis — , en compagnie de la saison 4 de Chicago Med.

En première partie, on retrouve ainsi Meredith Grey et ses collègues de l’hôpital de Seattle. Plus spécifiquement, on reprend après le passage en prison de DeLuca, qui s’est accusé de fraude pour couvrir Meredith. L’hôpital perd temporairement une partie de ses meilleurs médecins, entrainant des bouleversements notables pour Meredith, Richard et Alex.

Cette saison 16 de Grey’s Anatomy est marquée, entre autres, par le cap du 350e épisode, une réunion Charmed avec la présence d’Alyssa Milano et Holly Marie Combs, l’introduction d’un nouveau médecin Dr Cormac Hayes (Richard Flood) et surtout, le départ de la série de Justin Chambers, l’interprète d’Alex Karev.

En seconde partie de soirée, TF1 reste ainsi dans le domaine médical avec Chicago Med et sa quatrième saison. On retrouve alors Sharon qui commence immédiatement à se heurter au nouveau directeur de l’exploitation de l’hôpital lorsque le Dr Rhodes demande à avoir une salle d’opération au service des urgences. Pendant ce temps, le Dr Charles doit faire face aux retombées de l’accident du père du Dr Reese, ce qui a aura des conséquences inattendues. Le Dr Manning accepte la demande en mariage du Dr Halstead et commence immédiatement à discuter des projets de mariage. Le Dr Bekker fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le Dr Rhodes reste à Chicago. De son côté, le Dr Choi essaie de convaincre April que sa sœur n’abuse pas de la drogue. Et ce n’est que le début d’une saison qui sera aussi marquée au final par le départ de plusieurs visages familiers.

Enfin, rappelons que Grey’s Anatomy a déjà été renouvelée pour une saison 17, tandis que la saison 5 de Chicago Med est en diffusion sur le sol américain et que NBC a récemment renouvelée la série pour trois saisons supplémentaires, nous conduisant jusqu’à la saison 8. Il y a encore de nombreuses heures à passer dans les couloirs des hôpitaux de Seattle et Chicago !

