Grey’s Anatomy Saison 16 : Il ne reste désormais que 2 épisodes avant la fin prématurée de la saison

Les annonces de ce genre vont indéniablement continuer dans les semaines qui viennent, puisque la production des séries américaines ne va pas pouvoir reprendre à temps pour permettre la diffusion de plus d’épisodes avant la fin de la saison. Dans ce sens, après les séries de The CW, nous nous tournons vers ABC.

Ainsi, Grey’s Anatomy qui a été une des premières séries à voir son tournage stopper au début de la crise sanitaire actuelle s’arrêtera prochainement. Au lieu des 25 épisodes commandés, cette saison 16 en comptera seulement 21. Le dernier épisode qui a été complété est intitulé “Put on a Happy Face” et sera diffusé sur ABC le 9 avril prochain. Il sera officiellement le season finale.

Bien entendu, Grey’s Anatomy ne s’arrête pas là. Une saison 17 a déjà été commandée. Il n’a pas encore été décidé si les 4 épisodes non produits cette saison seront transférés à la prochaine.

En ce qui concerne les autres séries du jeudi soir sur ABC, Station 19 et How To Get Away With Murder, puisque leurs commandes étaient plus courtes, elles n’ont pas été affectées par le Coronavirus et se poursuivront jusqu’à leur terme sans incident. La conclusion définitive de Murder est programmée pour le 14 mai, comme cela était déjà le cas auparavant.

