Justin Chambers quitte Grey’s Anatomy après 15 ans

C’est la nouvelle que l’on n’attendait pas : Justin Chambers, l’interprète d’Alex Karev dans Grey’s Anatomy, quitte la série. Ou plus précisément, a déjà quitté la série. La nouvelle de son départ arrive alors que son dernier épisode a déjà été diffusé. Ci-dessous, le point sur la situation…

Maintenant dans sa saison 16, Grey’s Anatomy s’apprête à revenir de sa pause avec un cross-over avec Station 19. On ne verra cependant pas Alex, membre original de la distribution, le dernier épisode de l’acteur ayant été diffusé le 14 novembre. Cela signifie que le personnage, présent dans la série depuis le pilote, n’a pas le droit à de véritables adieux.

Aucune explication n’a été fournie sur les raisons d’un départ que l’on pourra qualifier de précipité — et certainement pas de préparer. Peut-être que plus d’informations seront dévoilées, il est difficile en tout cas de ne pas imaginer qu’il a dû se produire quelque chose en coulisses menant au fait qu’un personnage aussi emblématique de la franchise ne puisse bénéficier d’un arc de conclusion. Sans compter les autres répercussions, à commencer par sa femme Jo et la storyline à Pac-North.

Justin Chambers a en tout cas fourni un communiqué pour son départ, dans lequel l’acteur remercie l’équipe de Grey’s Anatomy et les fans et annonce qu’il est temps pour lui de prendre d’autres rôles :

There’s no good time to say goodbye to a show and character that’s defined so much of my life for the past 15 years. For some time now, however, I have hoped to diversify my acting roles and career choices. And, as I turn 50 and am blessed with my remarkable, supportive wife and five wonderful children, now is that time. As I move on from Grey’s Anatomy, I want to thank the ABC family, Shonda Rimes, original cast members Ellen Pompeo, Chandra Wilson and James Pickens, and the rest of the amazing cast and crew, both past and present, and, of course, the fans for an extraordinary ride.