Une saison 4 pour Grown-ish et une saison 3 pour Good Trouble, Freeform renouvelle deux de ses succès

Alors que la reprise vient de se faire, Freeform annonce que la fin ne sera pas pour cette année en ce qui concerne Grown-ish et Good Trouble. Les deux séries viennent en effet d’être officiellement renouvelées par la chaine câblée américaine.

Spin-off de Black-ish, la série série Grown-ish a tout juste d’entrer dans sa saison 3 et s’assure ainsi de revenir pour une saison 4 avec une reprise délivrant des audiences dans la lignée de la saison précédente. L’année dernière, elle était la première comédie du câble sur les femmes entre 18 et 34 ans et pourrait bien le rester. Quoi qu’il en soit, Zoey (Yara Shahidi) et ses amis viennent d’emménager à l’extérieur du campus et entament donc une nouvelle année d’étude et de drama.

En ce qui concerne Good Trouble, après un épisode spécial de Noël qui ramenait les acteurs de The Fosters pour une petite réunion, la série poursuit sa saison 2 avec sa seconde fournée d’épisodes qui vient également de débuter. La série qui occupe la seconde place sur les femmes entre 18 et 34 ans dans la catégorie série dramatique sur la câble décroche ainsi une saison 3. Pour le moment, Callie (Maia Mitchell) et Mariana (Cierra Ramirez) doivent travailler sur leur relation après que cette dernière a décidé de déménager.

Les deux séries se poursuivent donc sur Freeform jusqu’au printemps. La chaine a par ailleurs annoncé le lancement de la saison 3 de Siren pour le 2 avril prochain avec deux épisodes, et celui de la nouvelle Motherland: Fort Salem pour le mercredi 18 mars.

