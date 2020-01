Harry Bosch Saison 2 : Le détective de Michael Connelly revient ce dimanche sur France 3

C’est en mai 2016 que la première saison de Harry Bosch a été diffusée en clair sur France 3. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Amazon Prime Video, l’histoire s’est donc arrêtée là, mais elle reprend donc ce dimanche soir, toujours sur France 3, à partir de 21h05 avec les 4 premiers épisodes (il y en a 10 au total).

Toujours basée sur les romans de Michael Connelly, cette saison 2 de Harry Bosch développée par Eric Overmeyer nous proposera donc de retrouver Titus Welliver dans la peau du fameux Harry Bosch. Le détective de la division homicide de Los Angeles risque d’ailleurs d’avoir une année bien chargée, puisque cette seconde saison de Bosch adaptera les romans Le cadavre dans la Rolls et Ceux qui tombent.

Tout débute avec la découverte d’un cadavre dans le coffre d’une voiture semble avoir des liens avec la mafia et va conduire Harry Bosch sur une dangereuse piste faite de corruption et de complicité qui mène à Las Vegas. Plus l’affaire devient complexe et personnelle, et la recherche de vérité par Bosch implacable, plus le côté sombre de la police est mis au grand jour.